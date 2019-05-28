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28.05.2019, 10:37

Лизинговых должников обязали вернуть ПриватБанку 1 млрд грн

Лизинговых должников обязали вернуть ПриватБанку 1 млрд грн

По решению судов, компании-лизингополучатели обязаны вернуть долги ПриватБанку

С начала этого года суды удовлетворили ряд исков ПриватБанка о взыскании задолженности по договорам финансового лизинга, сообщает Finbalance.

Согласно договорам финансового лизинга, ПриватБанк как собственник имущества (лизингодатель) передавал имущество для компаний-лизингополучателей в платное владение и пользование, а после уплаты всей суммы лизинговых платежей имущество должно было перейти в собственность лизингополучателя. Среди должников оказались структуры:

  • ООО Компания-Пространство - 332 млн грн,
  • ООО Люкс Инвестмент - 141 млн грн,
  • ООО ЮБК Плюс - 139 млн грн,
  • ООО Кан трейд инновация - 122 млн грн,
  • ООО Барсервис - 108 млн грн,
  • ООО Канатар Трейд - 73 млн грн,
  • ООО Алькор Маркет - 51 млн грн,
  • ООО Прион Корпорейшн - 26 млн грн,
  • ООО Оушен Финанс - 20 млн грн.

Кроме того, суды отклонили ряд исков компаний-лизингополучателей, которые просили признать недействительными/ничтожными договоры финансового лизинга, заключенных с ПриватБанком как лизингодателем. Среди них компании:

  • ООО Оушен Финанс: стоимость имущества - 484 млн грн,
  • ООО Бонпассаж Групп: стоимость имущества - 460 млн грн,
  • ООО Кан Трейд Инновация: стоимость имущества - 470 млн грн,
  • ООО Комершал ЛТД: стоимость имущества - 355 млн грн,
  • ООО Корпорация Таунсенд: стоимость имущества - 290 млн грн,
  • ООО Барсервис: стоимость имущества - 57 млн ​​грн.

Летом 2017 года ПриватБанк приводил данные, что объем его лизингового портфеля составлял 14,7 млрд грн, количество должников - 41.

Осенью 2018 года в ПриватБанке заявляли, что ему не платят 26 компаний, которым переданы в финансовый лизинг 248 АЗС и нефтебазы. Тогда справедливую стоимость этих активов в банке оценивали в 324 млн грн при балансовой стоимости 6,3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала ПриватБанк получил наибольшую прибыль - 7,6 млрд грн, однако в рейтинге банков по объему привлеченных средств бизнеса ПриватБанк (43 млрд грн) переместился на третье место, тогда как в начале года был первым

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Теги: ПриватБанк, лизинг
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