Лизинговых должников обязали вернуть ПриватБанку 1 млрд грн

С начала этого года суды удовлетворили ряд исков ПриватБанка о взыскании задолженности по договорам финансового лизинга, сообщает Finbalance.

Согласно договорам финансового лизинга, ПриватБанк как собственник имущества (лизингодатель) передавал имущество для компаний-лизингополучателей в платное владение и пользование, а после уплаты всей суммы лизинговых платежей имущество должно было перейти в собственность лизингополучателя. Среди должников оказались структуры:

ООО Компания-Пространство - 332 млн грн,

ООО Люкс Инвестмент - 141 млн грн,

ООО ЮБК Плюс - 139 млн грн,

ООО Кан трейд инновация - 122 млн грн,

ООО Барсервис - 108 млн грн,

ООО Канатар Трейд - 73 млн грн,

ООО Алькор Маркет - 51 млн грн,

ООО Прион Корпорейшн - 26 млн грн,

ООО Оушен Финанс - 20 млн грн.

Кроме того, суды отклонили ряд исков компаний-лизингополучателей, которые просили признать недействительными/ничтожными договоры финансового лизинга, заключенных с ПриватБанком как лизингодателем. Среди них компании:

ООО Оушен Финанс: стоимость имущества - 484 млн грн,

ООО Бонпассаж Групп: стоимость имущества - 460 млн грн,

ООО Кан Трейд Инновация: стоимость имущества - 470 млн грн,

ООО Комершал ЛТД: стоимость имущества - 355 млн грн,

ООО Корпорация Таунсенд: стоимость имущества - 290 млн грн,

ООО Барсервис: стоимость имущества - 57 млн ​​грн.

Летом 2017 года ПриватБанк приводил данные, что объем его лизингового портфеля составлял 14,7 млрд грн, количество должников - 41.

Осенью 2018 года в ПриватБанке заявляли, что ему не платят 26 компаний, которым переданы в финансовый лизинг 248 АЗС и нефтебазы. Тогда справедливую стоимость этих активов в банке оценивали в 324 млн грн при балансовой стоимости 6,3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала ПриватБанк получил наибольшую прибыль - 7,6 млрд грн, однако в рейтинге банков по объему привлеченных средств бизнеса ПриватБанк (43 млрд грн) переместился на третье место, тогда как в начале года был первым.