Лизинговых должников обязали вернуть ПриватБанку 1 млрд грн

С начала этого года суды удовлетворили ряд исков ПриватБанка о взыскании задолженности по договорам финансового лизинга, сообщает Finbalance.
Согласно договорам финансового лизинга, ПриватБанк как собственник имущества (лизингодатель) передавал имущество для компаний-лизингополучателей в платное владение и пользование, а после уплаты всей суммы лизинговых платежей имущество должно было перейти в собственность лизингополучателя. Среди должников оказались структуры:
Кроме того, суды отклонили ряд исков компаний-лизингополучателей, которые просили признать недействительными/ничтожными договоры финансового лизинга, заключенных с ПриватБанком как лизингодателем. Среди них компании:
Летом 2017 года ПриватБанк приводил данные, что объем его лизингового портфеля составлял 14,7 млрд грн, количество должников - 41.
Осенью 2018 года в ПриватБанке заявляли, что ему не платят 26 компаний, которым переданы в финансовый лизинг 248 АЗС и нефтебазы. Тогда справедливую стоимость этих активов в банке оценивали в 324 млн грн при балансовой стоимости 6,3 млрд грн.
Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала ПриватБанк получил наибольшую прибыль - 7,6 млрд грн, однако в рейтинге банков по объему привлеченных средств бизнеса ПриватБанк (43 млрд грн) переместился на третье место, тогда как в начале года был первым.