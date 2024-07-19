Международный валютный фонд сменил постоянного представителя в Украине
С 1 августа постоянной представительницей Международного валютного фонда в Украине станет итальянка Присцилла Тофано. Нынешний постпред Ваграм Степанян завершает свою работу, сообщило представительство в пятницу, 19 июля.
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Тофано работает в Международном валютном фонде с 2013 года.
Смена постоянных представителей является устоявшейся практикой в МВФ для обеспечения ротации своих сотрудников.
Степанян возвращается в офис МВФ, он был представителем фонда в Украине с 28 июня 2021 года, сменив Йоста Люнгмана.
- Украина после нового транша стала второй среди крупнейших должников МВФ.