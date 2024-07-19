Міжнародний валютний фонд змінив постійного представника в Україні

Італійка Прісцилла Тофано змінить Ваграма Степаняна на посаді постпреда МВФ в Україні

Фото: EPA

З 1 серпня постійною представницею Міжнародного валютного фонду в Україні стане італійка Прісцилла Тофано. Нинішній постпред Ваграм Степанян завершує свою роботу, повідомило представництво у п'ятницю, 19 липня.

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Тофано працює в Міжнародному валютному фонді з 2013 року.

Зміна постійних представників є усталеною практикою у МВФ для забезпечення ротації своїх співробітників.

Степанян повертається до офісу МВФ, він був представником фонду в Україні з 28 червня 2021 року, змінивши Йоста Люнгмана.