Минюст не будет взымать $250 млн с ПриватБанка в пользу Суркисов

Оснований для взыскания с государственного ПриватБанка $250 млн (около 7 млрд грн) в пользу компаний братьев Суркисов нет, поскольку нет судебного решения о взыскании, заявляют в Министерстве юстиции.
"Минюст как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов с ПриватБанка сейчас взымать не будет, ведь не было и нет судебного решения о взыскании этих денег с банка. Такое разворачивание событий будет возможным только в том случае, если офшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их по депозитам) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению", – сказано в сообщении министерства.
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Подробнее о деле и роли Минюста в нем читайте в материале: Суркисы обыграли ПриватБанк на 7 млрд. Но денег пока не получат. Почти детектив