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Минюст не будет взымать $250 млн с ПриватБанка в пользу Суркисов

Минюст не будет взымать $250 млн с ПриватБанка в пользу Суркисов
16.04.2020, 13:36

В Минюсте заявляют, что оснований для взыскания 7 млрд грн с ПриватБанка в пользу Суркисов нет

Оснований для взыскания с государственного ПриватБанка $250 млн (около 7 млрд грн) в пользу компаний братьев Суркисов нет, поскольку нет судебного решения о взыскании, заявляют в Министерстве юстиции. 

"Минюст как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов с ПриватБанка сейчас взымать не будет, ведь не было и нет судебного решения о взыскании этих денег с банка. Такое разворачивание событий будет возможным только в том случае, если офшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их по депозитам) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению", – сказано в сообщении министерства.

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Подробнее о деле и роли Минюста в нем читайте в материале: Суркисы обыграли ПриватБанк на 7 млрд. Но денег пока не получат. Почти детектив

Марина Кучук
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