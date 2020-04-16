Минюст не будет взымать $250 млн с ПриватБанка в пользу Суркисов

Оснований для взыскания с государственного ПриватБанка $250 млн (около 7 млрд грн) в пользу компаний братьев Суркисов нет, поскольку нет судебного решения о взыскании, заявляют в Министерстве юстиции.

"Минюст как орган, который выполняет судебные решения, никаких миллиардов с ПриватБанка сейчас взымать не будет, ведь не было и нет судебного решения о взыскании этих денег с банка. Такое разворачивание событий будет возможным только в том случае, если офшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их по депозитам) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению", – сказано в сообщении министерства.

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15 апреля Апелляционный суд Киева вынес решение, согласно которому ПриватБанк обязан обслуживать депозиты шести офшорных компаний братьев Суркисов, несмотря на то, что эти деньги были конвертированы в капитал банка при национализации. Основанием для конвертации было признание Нацбанком Суркисов инсайдерами Привата - то есть, связанными с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым лицами. Суркисы оспаривают эту связанность в Верховном Суде.

Решение Апелляционного суда Киева может повлиять на подобный судебный процесс, инициированный компаниями Суркисов на Кипре, а также стать поводом для аналогичных исков против Привата от других клиентов, чьи деньги были конвертированы в капитал из-за связанности с экс-акционерами банка.

Подробнее о деле и роли Минюста в нем читайте в материале: Суркисы обыграли ПриватБанк на 7 млрд. Но денег пока не получат. Почти детектив