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Минюст решил взыскать с ПриватБанка $250 млн в пользу семьи Суркисов

Минюст решил взыскать с ПриватБанка $250 млн в пользу семьи Суркисов
07.05.2020, 13:31

Госисполнитель хочет взыскать с ПриватБанка 7 млрд грн в пользу Суркисов. Ранее в Минюсте заявляли, что оснований для этого нет

5 мая ПриватБанк получил от государственного исполнителя Печерского отдела государственной исполнительной службы Министерства юстиции четыре новых постановления об открытии исполнительного производства о взыскании с банка в пользу семьи Суркисов $250 млн. ПриватБанк обратился к правоохранителям и министру юстиции, чтобы получить оценку этих действий, сообщает пресс-служба банка.

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Новые постановления касаются принудительного исполнения ПриватБанком постановления Печерского райсуда от 2017 года, которым банк обязали выплатить Суркисам $250 млн или около 7 млрд грн депозитов и процентов по ним. Но эти деньги были конвертированы в капитал Привата при национализации по причине связанности Суркисов с инсайдерами банка (процедура bail-in).

В ПриватБанке напоминают, что решение по существу этого дела еще не принято. Суркисы оспаривают процедуру национализации и свою связанность с банком в Верховном суде. Следующее заседание в деле назначено на 15 июня.

“По странному стечению обстоятельств, несмотря на существование автоматизированной системы распределения дел, все исполнительные производства были открыты тем же государственным исполнителем Печерского ОГИС Минюста, что обратился в Печерский райсуд за разъяснением решения 2017 года. Определенные действия именно этого исполнителя стали основанием для многочисленных жалоб ПриватБанка, которые до сих пор проигнорированы”, - сказано в сообщении банка.

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Подробнее о деле и роли Минюста в нем читайте в материале: Суркисы обыграли ПриватБанк на 7 млрд. Но денег пока не получат. Почти детектив

Марина Кучук
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