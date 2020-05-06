Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дело Суркисов и ПриватБанка. Верховный суд согласовал дату заседания

Дело Суркисов и ПриватБанка. Верховный суд согласовал дату заседания
06.05.2020, 17:56

Вчера Нацбанк сообщил, что дело семьи Суркисов и ПриватБанка суд рассмотрит 18 мая, сегодня ВС сообщил о заседании 15 мая

Большая Палата Верховного Суда согласовала дату очередного слушания дела по иску семьи Суркисов против ПриватБанка, которое состоится 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Заседание состоится 15 июня 2020 года в 10:30 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8", - говорится в сообщении.

  • 27 апреля суд снял с рассмотрения это дело. Судьи обратились в Офис генпрокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд.
  • Судьи посчитали давлением публикации в СМИ и соцсетях, а также заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой, в котором говорится, что генпрокуратура находится на стороне ПриватБанка, Кабмина и Нацбанка в спорах вокруг национализации банка.
  • Игорь и Григорий Суркисы, а также их семьи, судятся с ПриватБанком за депозиты на 1 млрд грн. Они оспаривают процедуру bail-in, по которой в 2016 году национализирован ПриватБанк. Суркисы были определены Нацбанком связанными с Приватом лицами, поэтому их вложения конвертированы в капитал госбанка.
  • Если Суркисы выиграют в Верховном суде, то это поставит под сомнение правомерность процедуры национализации ПриватБанка, а также создаст прецедент для других связанных лиц, которые смогут оспорить решение НБУ. Цена вопроса для государства - до 29 млрд грн и признание национализации ПриватБанка незаконной.

Читайте также: Дело Суркисов: почему иск на миллиард может решить судьбу Приватбанка

Анна Андреева
Напишите нам
национализация Приватбанка дело приватбанка дело суркисов
Комментарии
Последние новости
 