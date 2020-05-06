Дело Суркисов и ПриватБанка. Верховный суд согласовал дату заседания

Большая Палата Верховного Суда согласовала дату очередного слушания дела по иску семьи Суркисов против ПриватБанка, которое состоится 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"Заседание состоится 15 июня 2020 года в 10:30 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8", - говорится в сообщении.

27 апреля суд снял с рассмотрения это дело. Судьи обратились в Офис генпрокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд.

Судьи посчитали давлением публикации в СМИ и соцсетях, а также заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой, в котором говорится, что генпрокуратура находится на стороне ПриватБанка, Кабмина и Нацбанка в спорах вокруг национализации банка.

Игорь и Григорий Суркисы, а также их семьи, судятся с ПриватБанком за депозиты на 1 млрд грн. Они оспаривают процедуру bail-in, по которой в 2016 году национализирован ПриватБанк. Суркисы были определены Нацбанком связанными с Приватом лицами, поэтому их вложения конвертированы в капитал госбанка.

Если Суркисы выиграют в Верховном суде, то это поставит под сомнение правомерность процедуры национализации ПриватБанка, а также создаст прецедент для других связанных лиц, которые смогут оспорить решение НБУ. Цена вопроса для государства - до 29 млрд грн и признание национализации ПриватБанка незаконной.

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