Мировая с НБУ. Еще одна компания Коломойского отсудила у ПриватБанка 17 млн грн

Хозсуд Киева постановил взыскать с ПриватБанка 17,3 млн грн в пользу компании Арлан Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, пишет Finbalance со ссылкой на материалы суда.

Компания выступала поручителем по кредиту рефинансирования, который Национальный банк (НБУ) выдал ПриватБанку еще до национализации.

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В сентябре 2019-го Арлан инициировала мировое соглашение с НБУ и выплатила задолженность ПриватБанка по рефинансу в размере стоимости имущества, которое она заложила.

Таким образом, теперь компания взыскала уплаченные Нацбанку деньги с ПриватБанка.

ПриватБанк оспаривает решение хозсуда в апелляции.

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Первым мировую с НБУ по рефинансу в сентябре прошлого года инициировал Никопольский завод ферросплавов Коломойского. Он как поручитель уплатил НБУ 22 млн грн, которые затем взыскал через суд с ПриватБанка.

В 2018 году НБУ подал 148 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний, которые являются финансовыми поручителями по кредитам рефинансирования, предоставленных ПриватБанку до 2015 года. Общая сумма этих исков - около 10 млрд грн.