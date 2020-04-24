Мировая с НБУ. Еще одна компания Коломойского отсудила у ПриватБанка 17 млн грн

Хозсуд Киева постановил взыскать с ПриватБанка 17,3 млн грн в пользу компании Арлан Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, пишет Finbalance со ссылкой на материалы суда.
Компания выступала поручителем по кредиту рефинансирования, который Национальный банк (НБУ) выдал ПриватБанку еще до национализации.
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В сентябре 2019-го Арлан инициировала мировое соглашение с НБУ и выплатила задолженность ПриватБанка по рефинансу в размере стоимости имущества, которое она заложила.
Таким образом, теперь компания взыскала уплаченные Нацбанку деньги с ПриватБанка.
ПриватБанк оспаривает решение хозсуда в апелляции.
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