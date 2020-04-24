Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Мировая с НБУ. Еще одна компания Коломойского отсудила у ПриватБанка 17 млн грн

Мировая с НБУ. Еще одна компания Коломойского отсудила у ПриватБанка 17 млн грн
24.04.2020, 11:32

Компания Арлан Коломойского отсудила у ПриватБанка 17 млн грн, которые ранее заплатила НБУ

Хозсуд Киева постановил взыскать с ПриватБанка 17,3 млн грн в пользу компании Арлан Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, пишет Finbalance со ссылкой на материалы суда.

Компания выступала поручителем по кредиту рефинансирования, который Национальный банк (НБУ) выдал ПриватБанку еще до национализации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В сентябре 2019-го Арлан инициировала мировое соглашение с НБУ и выплатила задолженность ПриватБанка по рефинансу в размере стоимости имущества, которое она заложила.

Таким образом, теперь компания взыскала уплаченные Нацбанку деньги с ПриватБанка.

ПриватБанк оспаривает решение хозсуда в апелляции.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • Первым мировую с НБУ по рефинансу в сентябре прошлого года инициировал Никопольский завод ферросплавов Коломойского. Он как поручитель уплатил НБУ 22 млн грн, которые затем взыскал через суд с ПриватБанка.
  • В 2018 году НБУ подал 148 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний, которые являются финансовыми поручителями по кредитам рефинансирования, предоставленных ПриватБанку до 2015 года. Общая сумма этих исков - около 10 млрд грн.
Марина Кучук
Напишите нам
кредиты рефинансирования дело приватбанка игорь коломойский Арлан ПриватБанк
Комментарии
Последние новости
 