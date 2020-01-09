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"Мировая" с НБУ. Завод Коломойского отсудил у ПриватБанка 22 млн

"Мировая" с НБУ. Завод Коломойского отсудил у ПриватБанка 22 млн
09.01.2020, 16:59

Суд решил взыскать с ПриватБанка 22 млн грн, которые завод Коломойского заплатил Нацбанку в рамках мировой

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) к ПриватБанку о взыскании с банка 21,85 млн грн, которые завод заплатил Национальному банку (НБУ) в рамках мирового соглашения. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на постановление суда от 17 декабря.

Завод инициировал мировую с НБУ в сентябре 2019-го. Она касалась задолженности ПриватБанка по кредитам рефинансирования, выданных ему до национализации. Завод был поручителем по кредиту.

Предприятие заплатило сразу всю сумму в рамках мировой, хотя могло уплачивать ее частями в течение года.

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игорь коломойский нзф никопольский завод ферросплавов дело приватбанка кредиты рефинансирования
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