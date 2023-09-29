UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

monobank обогнал Ощадбанк по количеству карт

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 16:11
monobank обогнал Ощадбанк по количеству карт - Фото
Фото: monobank

Виртуальный банк monobank, работающий на лицензии Универсал Банка, по итогам июля этого года стал вторым по количеству карт в Украине. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский со ссылкой на данные Национального банка.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

"По итогам июля, впервые с момента старта проекта, monobank обогнал в статистике эмитентов, которую делает НБУ, по количеству активных карт Ощадбанка и стал вторым карточным банком в стране", – отметил Гороховский.

На первом месте по количеству карт находится ПриватБанк.

По данным НБУ, на 1 августа monobank имел более 6,8 млн активных карт, Ощадбанк – почти 6,3 млн. Больше всего активных карт было у крупнейшего в Украине ПриватБанка – 26,5 млн.

Читайте также: В Тернополе мужчина подделывал квитанции monobank об уплате суши и пиццы. Какое решение суда

Наталия Софиенко
Monobankбанковские карточки
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 