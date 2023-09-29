monobank обогнал Ощадбанк по количеству карт

Виртуальный банк monobank, работающий на лицензии Универсал Банка, по итогам июля этого года стал вторым по количеству карт в Украине. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский со ссылкой на данные Национального банка.

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"По итогам июля, впервые с момента старта проекта, monobank обогнал в статистике эмитентов, которую делает НБУ, по количеству активных карт Ощадбанка и стал вторым карточным банком в стране", – отметил Гороховский.

На первом месте по количеству карт находится ПриватБанк.

По данным НБУ, на 1 августа monobank имел более 6,8 млн активных карт, Ощадбанк – почти 6,3 млн. Больше всего активных карт было у крупнейшего в Украине ПриватБанка – 26,5 млн.

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