monobank обігнав Ощадбанк за кількістю карток

Віртуальний банк monobank, що працює на ліцензії Універсал Банку, за підсумками липня цього року став другим за кількістю карток в Україні. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський із посиланням на дані Національного банку.

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"За підсумками липня, вперше з моменту старту проєкту, monobank обігнав у статистиці емітентів, яку робить НБУ, за кількістю активних карт Ощадбанк і став другим картковим банком у країні", – зазначив Гороховський.

На першому місці за кількістю карток знаходиться ПриватБанк.

За даними НБУ, на 1 серпня monobank мав понад 6,8 млн активних карток, Ощадбанк – майже 6,3 млн. Найбільше активних карток було у найбільшого в Україні ПриватБанку – 26,5 млн.

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