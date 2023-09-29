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monobank обігнав Ощадбанк за кількістю карток

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 16:11
monobank обігнав Ощадбанк за кількістю карток - Фото
Фото: monobank

Віртуальний банк monobank, що працює на ліцензії Універсал Банку,  за підсумками липня цього року став другим за кількістю карток в Україні. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський із посиланням на дані Національного банку.

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"За підсумками липня, вперше з моменту старту проєкту, monobank обігнав у статистиці емітентів, яку робить НБУ, за кількістю активних карт Ощадбанк і став другим картковим банком у країні", – зазначив Гороховський.

На першому місці за кількістю карток знаходиться ПриватБанк

За даними НБУ, на 1 серпня monobank мав понад 6,8 млн активних карток, Ощадбанк – майже 6,3 млн. Найбільше активних карток було у найбільшого в Україні ПриватБанку – 26,5 млн.

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Наталія Софієнко
Monobankбанківські картки
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