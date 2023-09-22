Програмний РРО: monobank запустив новий сервіс для ФОПів

Мобільний банк monobank запускає нову послугу для ФОПів – сервіс програмного РРО, який називається check by mono. Про це інформує Універсал Банк, на базі якого працює мобільний банк.

У новому сервісі є можливість дистанційного керування касою з будь-якої точки світу, система обліку товарів та послуг, можливість приймання оплат та видавання фіскальних чеків.

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Також check by mono надаватиме звіти та аналітику. У новому сервісі є мобільний застосунок та вебверсія.

У процесі використання можна буде вибрати спосіб приймання оплат: класичний POS-термінал; tap to mono – термінал у смартфоні; QR-код; інтернет-еквайринг.

Вартість для однієї каси складає 180 грн на місяць, також за кожну трансакцію з українських карток комісія банку становить 1,3%, з іноземних – 2%. Додатково можна орендувати POS-термінал за 819 грн на місяць.

Наразі сервіс програмного РРО надає також ПриватБанк. У одному Android-терміналі є ПРРО, POS-термінал, касовий апарат, сканер штрихкодів та принтер чеків. Сервіс передбачений для ФОПів, малого та середнього бізнесів, роздрібної торгівлі, продуктових магазинів, кавʼярень тощо.