Бізнесу нарахували 2 млрд грн штрафів за невикористання ПРРО/РРО

З початку 2021 року, коли офіційно набрав чинності закон про обов'язкове використання підприємцями касових апаратів (ПРРО/РРО), і до травня 2023 року Державна податкова служба (ДПС) провела 54 900 перевірок, за результатами яких накладено 59 700 штрафів на загальну суму 2 млрд грн. Про це йдеться у дослідженні Opendatabot.

Кількість перевірок за час повномасштабної війни зменшилась, але сума штрафів за невикористання ПРРО/РРО зростає, зазначають автори дослідження.

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Кількість перевірок у 2022 році зменшилася на 17% до показників 2021 року — з, у середньому, 2230 перевірок на місяць до 1860. У 2023 році кількість перевірок на місяць збільшилася порівняно з минулим роком на 6%, проте їх все ще менше, ніж до початку повномасштабної війни.

У 2021 році ДПС за результатами перевірок наклала 30 000 штрафів на суму 540,8 млн грн. Минулого року було накладено майже 23 000 штрафів на 1,34 млрд грн.

Збільшення суми штрафів пов'язане з тим, що з 1 січня 2022 року розмір штрафів збільшився в 10 разів: так, за перше виявлене порушення замість 10% від чека штрафували на 100%, за повторне — замість 50% від чека на 150%.

Автори дослідження зазначають, що українські підприємці масово переходять на програмне РРО: кількість ПРРО за три роки з моменту набуття чинності закону зросла у шість разів. Якщо на початку 2021 року лише одна п'ята припадала на програмні каси, напередодні війни кількість встановлених ПРРО та РРО зрівнялася, а у травні 2023 року кількість ПРРО на 29% перевищила встановлення звичних кас.

Закон про обов'язкові касові апарати для ФОПів набув чинності ще 1 січня 2021 року. Однак через численні протести та коронакризу Верховна Рада продовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку повномасштабного вторгнення держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, за винятком випадків, що стосуються підакцизних товарів. Також оштрафувати підприємців могли під час камеральної перевірки чи за скаргою.

Проте вже в липні 2023 року цей мораторій може бути скасовано — якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт №8401.

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