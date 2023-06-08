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Бизнесу начислили 2 млрд грн штрафов за неиспользование ПРРО/РРО

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 15:30
Бизнесу начислили 2 млрд грн штрафов за неиспользование ПРРО/РРО - Фото
Фото: depositphotos.com

С начала 2021 года, когда официально  вступил в силу закон об обязательном использовании предпринимателями кассовых аппаратов (ПРРО/РРО), и до мая 2023 года Государственная налоговая служба (ГНС) провела 54 900 проверок, по результатам которых наложено 59 700 штрафов на общую сумму 2 млрд грн. Об этом говорится в исследовании Opendatabot.   

Количество проверок за время полномасштабной войны уменьшилось, но сумма штрафов за неиспользование ПРРО/РРО растет, отмечают авторы исследования.

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Количество проверок в 2022 году уменьшилось на 17% до показателей 2021 — со, в среднем, 2230 проверок в месяц до 1860. В 2023 году количество проверок в месяц увеличилось по сравнению с прошлым годом на 6%, однако их все еще меньше, чем до начала полномасштабной войны. 

В 2021 году ГНС по результатам проверок наложила 30 000 штрафов на сумму 540,8 млн грн. В прошлом году было наложено почти 23 000 штрафов на 1,34 млрд грн.  

Увеличение суммы штрафов связано с тем, что с 1 января 2022 года размер штрафов увеличился в 10 раз: так, за первое выявленное нарушение вместо 10% от чека штрафовали на 100%, за повторное — вместо 50% от чека на 150%. 

Авторы исследования отмечают, что украинские предприниматели массово переходят на программное РРО: количество ПРРО за три года с момента введения закона выросло в шесть раз. Если в начале 2021 года только одна пятая приходилась на программные кассы, накануне войны количество установленных ПРРО и РРО уравнялось, а в мае 2023 количество ПРРО на 29% превысило установку привычных касс. 

Закон об обязательных кассовых аппаратах для ФОПов вступил в силу еще 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.  

В начале полномасштабного вторжения государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, за исключением случаев, касающихся подакцизных товаров. Также оштрафовать предпринимателей могли во время камеральной проверки или по жалобе. 

Однако уже в июле 2023 года этот мораторий может быть отменен — в случае, если Верховная Рада примет законопроект №8401

Читайте также: Как установить ПРРО и не получить штраф. Понятная инструкция для ФОПов.

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Роман Брыль
кассовые аппаратыштрафыФОПыГНСРРО/ПРРО
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