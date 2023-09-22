Программное РРО: monobank запустил новый сервис для ФЛП

Мобильный банк monobank запускает новую услугу для ФЛП – сервис программного РРО, который называется check by mono. Об этом сообщает Универсал Банк, на базе которого работает мобильный банк.

В новом сервисе есть возможность дистанционного управления кассой из любой точки мира, система учета товаров и услуг, возможность получения оплат и выдачи фискальных чеков.

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Также check by mono будет представлять отчеты и аналитику. В новом сервисе есть мобильное приложение и веб-версия.

В процессе использования можно выбрать способ приема оплат: классический POS-терминал; tap to mono – терминал в смартфоне; QR-код; интернет-эквайринг.

Стоимость для одной кассы составляет 180 грн в месяц, также за каждую трансакцию с украинских карт комиссия банка составляет 1,3%, с иностранных – 2%. Дополнительно можно арендовать POS-терминал за 819 грн в месяц.

Сервис программного РРО предоставляет также ПриватБанк. В одном Android-терминале есть ПРРО, POS-терминал, кассовый аппарат, сканер штрихкодов и принтер чеков. Сервис предусмотрен для ФЛП, малого и среднего бизнеса, розничной торговли, продуктовых магазинов, кофеен и т.д.