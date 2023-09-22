UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Программное РРО: monobank запустил новый сервис для ФЛП

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 15:36
Программное РРО: monobank запустил новый сервис для ФЛП - Фото
Фото: monobank/ Facebook

Мобильный банк monobank запускает новую услугу для ФЛП – сервис программного РРО, который называется check by mono. Об этом сообщает Универсал Банк, на базе которого работает мобильный банк.

В новом сервисе есть возможность дистанционного управления кассой из любой точки мира, система учета товаров и услуг, возможность получения оплат и выдачи фискальных чеков.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Также check by mono будет представлять отчеты и аналитику. В новом сервисе есть мобильное приложение и веб-версия.

В процессе использования можно выбрать способ приема оплат: классический POS-терминал; tap to mono – терминал в смартфоне; QR-код; интернет-эквайринг.

Стоимость для одной кассы составляет 180 грн в месяц, также за каждую трансакцию с украинских карт комиссия банка составляет 1,3%, с иностранных – 2%. Дополнительно можно арендовать POS-терминал за 819 грн в месяц.

Сервис программного РРО предоставляет также ПриватБанк. В одном Android-терминале есть ПРРО, POS-терминал, кассовый аппарат, сканер штрихкодов и принтер чеков. Сервис предусмотрен для ФЛП, малого и среднего бизнеса, розничной торговли, продуктовых магазинов, кофеен и т.д.

  • С 1 января 2022 года РРО/ПРРО стал обязательным для ФЛП второй, третьей и четвертой групп и работающих на общей системе налогообложения.
  • С начала 2021 года, когда официально вступил в силу закон об обязательном использовании предпринимателями кассовых аппаратов (ПРРО/РРО), и до мая 2023 года Государственная налоговая служба провела 54 900 проверок, по результатам которых наложено 59 700 штрафов на общую сумму 2 млрд грн.
Наталия Софиенко
Monobankкасовой апаратПРРО/РРО
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 