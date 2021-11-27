monobank снизил размер кэшбека

С 1 декабря в monobank произойдут изменения в условиях, правилах и тарифах, в том числе размер кэшбека от банка будет уменьшен на 25%. Об этом говорится в сообщении, разосланном банком клиентам.

"Под давлением некоторых крупных торговых сетей, ряда народных депутатов и Национального совета реформ Украины платежные системы Visa и MasterCard были вынуждены согласиться на постепенное снижение банковских комиссий. Первое снижение комиссий (на 25%) произошло 26 ноября, и мы, к сожалению, не можем сохранить текущие проценты по кэшбеку, милям и процентам на остаток", – говорится в сообщении.

Следовательно, с 1 декабря плата процентов на остаток собственных средств на карточках и по продукту Банка станет 3% годовых в гривне.

Размер кэшбека от банка и миль снизится на 25%. Смена не будет касаться категорий кэшбека от партнеров банка.

Новый размер начисляемых миль: monobank platinum — 11 миль за 1 000 грн в чеке; IRON – 15 миль за 1 000 грн в чеке.

"Эту битву за клиентов мы проиграли. Мне очень жаль, что это происходит.

И я искренне надеюсь, что от этого выиграет хоть кто-нибудь, кроме крупных торговых сетей", – отметил соучредитель monobank Олег Гороховский.

monobank – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Полноценно – мобильное приложение и совместный банкинг-проект Универсал Банка Сергея Тигипко и IT-компании Fintech Band. Полноценно запущен в ноябре 2017-го. Позиционирует себя как первый мобильный банк без отделений. Fintech основали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка , в том числе экспредседатель правления банка Александр Дубилет и его сын Дмитрий. В настоящее время в основателях – Алексей Дубилет (сын Александра Дубилета, 33,74% акций), Евгения Кривенко (17,18%), Олег Гороховский (17,18%), Вадим Ковалев (4,91%), Дарья Букреева (4,91%), Михаил Рогальский (17,18%).

В начале июля Олег Гороховский анонсировал интеграцию monobank с криптобиржей.

В августе 2021 года Гороховский сообщал, что стоимость monobank составляет более $1 млрд.

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Наталия Софиенко

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