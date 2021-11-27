monobank снизил размер кэшбека
С 1 декабря в monobank произойдут изменения в условиях, правилах и тарифах, в том числе размер кэшбека от банка будет уменьшен на 25%. Об этом говорится в сообщении, разосланном банком клиентам.
"Под давлением некоторых крупных торговых сетей, ряда народных депутатов и Национального совета реформ Украины платежные системы Visa и MasterCard были вынуждены согласиться на постепенное снижение банковских комиссий. Первое снижение комиссий (на 25%) произошло 26 ноября, и мы, к сожалению, не можем сохранить текущие проценты по кэшбеку, милям и процентам на остаток", – говорится в сообщении.
Следовательно, с 1 декабря плата процентов на остаток собственных средств на карточках и по продукту Банка станет 3% годовых в гривне.
Размер кэшбека от банка и миль снизится на 25%. Смена не будет касаться категорий кэшбека от партнеров банка.
Новый размер начисляемых миль: monobank platinum — 11 миль за 1 000 грн в чеке; IRON – 15 миль за 1 000 грн в чеке.
"Эту битву за клиентов мы проиграли. Мне очень жаль, что это происходит.
И я искренне надеюсь, что от этого выиграет хоть кто-нибудь, кроме крупных торговых сетей", – отметил соучредитель monobank Олег Гороховский.
- В начале июля Олег Гороховский анонсировал интеграцию monobank с криптобиржей.
- В августе 2021 года Гороховский сообщал, что стоимость monobank составляет более $1 млрд.
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