Monobank подключился ко второй системе BankID разработки Национального банка (НБУ), сообщил в своем телеграме соучредитель банка Дмитрий Дубилет.

"Мы стали первым банком в Украине, кто подключился к обеим действующим в нашей стране системам", - написал он.

В Украине сейчас действует две системы BankID. Первая была разработана ПриватБанком до его национализации. Затем альтернативный BankID создало государство - НБУ и Ощадбанк. Украинские банки интегрировались либо в первую, либо во вторую.

Monobank подключился к приватовской системе в мае.

BankID - это тезнология удаленного подтверждения личности через банк, в котором она обслуживается. Она позволяет, в частности, дистанционно получать определенные госуслуги.

Monobank - совместный проект Универсал Банка Сергея Тигипко и команды Fintech Band, которую создали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский.

Monobank позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений. В июне он получил финансовую лицензию от британского финансового регулятора FCA и собирается запустить аналог в Англии под названием Koto.

В феврале Тигипко рассказал в одном из интервью, что Monobank стал прибыльным в сентябре 2018-го - менее чем через год после запуска.