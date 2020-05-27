Monobank прекращает сотрудничество с банком Тигипко

Monobank с 1 июня откажется от сотрудничества с одним из партнеров - ТАСкомбанком Сергея Тигипко. Об таком решении сообщил сооснователь проекта Олег Гороховский в интервью “Минфину”.

Основным партнером мобильного банка по-прежнему остается Универсал-Банк, который тоже входит в группу ТАС Тигипко.

Проект продолжит сотрудничать и с А-Банком, и с iBox Bank (владеет сетью платежных терминалов iBox).

“У нас останутся кассы Универсал Банка, А-Банка и сеть iBox, а с Таскомбанком больше работать не будем. Я приношу извинения всем клиентам, которые не получили ожидаемый уровень сервиса”, - сказал Гороховский.

Издание отмечает, что недавно у одного из клиентов Monobank возникли сложности со снятием наличных с депозита в Таскомбанке, который ограничил выдачу суммой в 150 000 грн.

Аналог Monobank планируют запустить на новом развивающемся рынке.

Летом 2019 года основатели Monobank запустили онлайн-банк Koto в Великобритании .

Monobank - совместный проект Универсал Банка Сергея Тигипко и команды Fintech Band, которую создали бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Дмитрий Дубилет , Олег Гороховский и Михаил Рогальский. Позиционирует себя как первый в Украине мобильный банк без отделений.