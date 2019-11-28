Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по рейтингам ПриватБанка со стабильного на позитивный. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В агентстве отметили, что улучшение прогноза рейтингов ПриватБанка обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины, стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности банка.

Эксперты Moody's подчеркнули, что в 2019 году банк продемонстрировал значительное улучшение показателей рентабельности, низкую зависимость от рыночного финансирования и высокий уровень ликвидных активов - более 70% совокупных активов банка.

Рейтинговое агентство подтвердило базовую оценку кредитоспособности ПриватБанка сaa1, рейтинги банка по депозитам в национальной валюте (Caa1) и иностранной валюте (Caa2).