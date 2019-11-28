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Moody's повысило прогноз по рейтингам ПриватБанка

Moody
28.11.2019, 14:24

Агентство улучшило прогноз по рейтингам ПриватБанка со стабильного на позитивный

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по рейтингам ПриватБанка со стабильного на позитивный. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В агентстве отметили, что улучшение прогноза рейтингов ПриватБанка обусловлено повышением суверенного рейтинга Украины, стабилизацией банковской системы, а также улучшением качества активов и рентабельности банка.

Эксперты Moody's подчеркнули, что в 2019 году банк продемонстрировал значительное улучшение показателей рентабельности, низкую зависимость от рыночного финансирования и высокий уровень ликвидных активов - более 70% совокупных активов банка.

Рейтинговое агентство подтвердило базовую оценку кредитоспособности ПриватБанка сaa1, рейтинги банка по депозитам в национальной валюте (Caa1) и иностранной валюте (Caa2).

  • В июле Moody’s прогнозировало рост рентабельности ПриватБанка. Сообщалось, что рентабельность банка останется высокой и будет расти в течение следующего года за счет высокого комиссионного дохода и увеличения чистого процентного дохода.
  • В сентябре Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) ПриватБанку с уровня B- до B с положительными прогнозами.

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прогноз ПриватБанк Moody’s
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