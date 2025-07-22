"Мы непременно все отстроим!" Атака РФ повредила отделение Ощадбанка в Одессе – фото

Фото: Ощадбанк / Сергей Наумов

Вследствие российского обстрела в ночь на 22 июля было повреждено одно из отделений Ощадбанка в Одессе. Об этом сообщил глава правления банка Сергей Наумов.

Поврежденное отделение Ощадбанка расположено по адресу Люстдорфская дорога, 55/1.

"К счастью, серьезные повреждения получила только входная группа", – отметил Наумов.

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Он также отметил, что арендаторам банковских ячеек не стоит беспокоиться, потому что они не пострадали и их содержимое находится в безопасности.

Ближайшие отделения Ощадбанка расположены по адресам: Люстдорфская дорога, 52 и Люстдорфская дорога, 125.

"Мы непременно все отстроим!" – сообщил Наумов.

Фото: Ощадбанк / Сергей Наумов