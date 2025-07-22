"Ми неодмінно все відбудуємо!" Атака РФ пошкодила відділення Ощадбанку в Одесі – фото

Фото: Ощадбанк / Сергій Наумов

Унаслідок російського обстрілу у ніч проти 22 липня зазнало пошкоджень одне з відділень Ощадбанку в Одесі. Про це повідомив голова правління банку Сергій Наумов.

Пошкоджене відділення Ощадбанку розташоване за адресою Люстдорфська дорога, 55/1.

"На щастя, серйозних пошкоджень зазнала лише вхідна група", – зазначив Наумов.

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Він також наголосив, що орендарям банківських комірок не варто турбуватися, бо вони не постраждали і їхній вміст знаходиться у безпеці.

Найближчі відділення Ощадбанку розташовані за адресами: Люстдорфська дорога, 52 та Люстдорфська дорога, 125.

"Ми неодмінно все відбудуємо!",– повідомив Наумов.

Фото: Ощадбанк / Сергій Наумов