"Ми неодмінно все відбудуємо!" Атака РФ пошкодила відділення Ощадбанку в Одесі – фото
Унаслідок російського обстрілу у ніч проти 22 липня зазнало пошкоджень одне з відділень Ощадбанку в Одесі. Про це повідомив голова правління банку Сергій Наумов.
Пошкоджене відділення Ощадбанку розташоване за адресою Люстдорфська дорога, 55/1.
"На щастя, серйозних пошкоджень зазнала лише вхідна група", – зазначив Наумов.
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Він також наголосив, що орендарям банківських комірок не варто турбуватися, бо вони не постраждали і їхній вміст знаходиться у безпеці.
Найближчі відділення Ощадбанку розташовані за адресами: Люстдорфська дорога, 52 та Люстдорфська дорога, 125.
"Ми неодмінно все відбудуємо!",– повідомив Наумов.
- Російські війська в ніч проти 22 липня атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки згоріли авто, пошкоджено будинки та палала адмінбудівля.
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