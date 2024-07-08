На аукцион выставили актив ликвидированного банка Конкорд

Фонд гарантирования впервые выставит на аукцион актив банка Конкорд в Полтавской области

Фото: Конкорд Банк

Впервые на аукцион выставляется актив АО "АКБ "Конкорд", ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов, сообщает пресс-служба Фонда.

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11 июля в системе Прозорро.Продажи будут торговаться права требования по кредитному договору, заключенному с юридическим лицом.

В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлены коммерческая недвижимость, земельные участки, транспорт (тракторы и комбайн зерноуборочный) и основные средства.

Среди залогового имущества в частности:

комплекс нежилых зданий общей площадью 1719,8 кв м в селе Тукалы Полтавской области; земельные участки общей площадью 67,9106 га в с/совете Нарижанский, с/совете Горошинский, с/совете Пузыревский и с/совете Жовтневый Полтавской области.

Фонд обращает внимание, что на продажу выставлено не залоговое имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Начальная цена лота – 9,9 млн грн.

Нацбанк отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк Конкорд за систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег в августе прошлого года.

Тогда первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк заявлял, что закрытие банка Конкорд – это "последствия мискодинга и, в том числе, расследования нашей ВСК по игорному бизнесу".

Национальный банк обнаружил, что Конкорд совершил сделки по услугам интернет-эквайринга с группой из шести юрлиц на 112,96 млрд грн. Только с 1 июля 2022 года по 22 января 2023 года таких операций было проведено на 46,47 млрд грн, причем банк не провел надлежащую проверку этих контрагентов.

Доля банка Конкорд составляла всего 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому его выведение с рынка не повлияло на стабильность банковского сектора Украины.