На аукціон виставили актив ліквідованого банку Конкорд

Фонд гарантування вперше виставить на аукціон актив банку Конкорд у Полтавській області

Фото: Конкорд Банк

Вперше на аукціон виставляється актив АТ "АКБ "Конкорд", що ліквідується Фондом гарантування вкладів, повідомляє пресслужба Фонду.

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11 липня у системі Прозорро.Продажі торгуватимуться права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено комерційну нерухомість, земельні ділянки, транспорт (трактори та комбайн зернозбиральний) та основні засоби.

Серед заставного майна зокрема:

комплекс нежитлових будівель загальною площею 1719,8 кв. м у селі Тукали Полтавської області; земельні ділянки загальною площею 67,9106 га в с/раді Наріжанська, с/раді Горошинська, с/раді Пузирівська та с/раді Жовтнева Полтавської області.

Фонд звертає увагу, що на продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лота – 9,9 млн грн.

Нацбанк відкликав банківську ліцензію і вирішив ліквідувати банк Конкорд за систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей у серпні минулого року.

Тоді перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк заявляв, що закриття банку Конкорд – це "наслідки міскодингу і, в тому числі, розслідування нашої ТСК з грального бізнесу".

Національний банк виявив, що Конкорд здійснив угоди з послуг інтернет-еквайрингу з групою із шести юросіб на 112,96 млрд грн. Лише з 1 липня 2022 року до 22 січня 2023 року таких операцій було проведено на 46,47 млрд грн, причому банк не провів належної перевірки цих контрагентів.

Частка банку Конкорд становила лише 0,17% від активів платоспроможних банків, тому його виведення з ринку не вплинуло на стабільність банківського сектору України.