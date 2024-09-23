На повторную продажу выставили лот активов Укрбудинвестбанка

Аукцион состоится 3 октября 2024 года в системе Prozorro.Продажі

Фото: Укрстройинвестбанк/facebook

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу лот активов АО "Укрбудинвестбанк" с гостиничным комплексом в залоге. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Аукцион состоится 3 октября 2024 года в системе Prozorro.Продажи.

На повторные торги в составе лота выставлены права требования по кредитным договорам и дебиторская задолженность.

В обеспечение выполнения обязательств перед банком оформлен гостиничный комплекс в Закарпатье (с. Поляна) общей площадью 341,9 кв. м, состоящий из нескольких коттеджей.

Продажа выставлена не залоговое имущество, а право взыскать с должника задолженность или залоговое имущество в судебном или внесудебном порядке.

Начальная цена – 48,7 млн грн., что соответствует общей задолженности по активам.

Торги будут проходить по голландской модели аукциона. Участие в аукционе могут принять как юридические, так и физические лица, кроме РФ или лиц, связанных с государством-агрессором. На нескольких предыдущих торгах, в том числе по английской модели аукциона, активы не нашли своего покупателя.

"Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "Укрстройинвестбанк", – добавили в Фонде.

Укрстройинвестбанк был основан в 2004 году. В 2007-2014 годах банк являлся основным финансовым партнером крупного строительного холдинга. До июня 2020 года совладельцем Укрстройинвестбанка был зять Юлии Тимошенко Артур Чечеткин. Ему принадлежало 46,31% акций финучреждения. Впоследствии он продал свою долю.

Согласно данным НБУ , на 1 июля 2023 года по размеру общих активов (2,47 млрд грн) Укрстройинвестбанк занимал 45-е место среди 65 украинских банков, действовавших в стране.