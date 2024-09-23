Фонд гарантування продає кредит з заставою у вигляді готелю на Закарпатті

Аукціон відбудеться 3 жовтня 2024 року в системі Prozorro.Продажі

Фото: Укрбудінвестбанк/facebook

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж лот активів АТ "Укрбудінвестбанк" з готельним комплексом на Закарпатті у заставі. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

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Аукціон відбудеться 3 жовтня 2024 року в системі Prozorro.Продажі.

На повторні торги у складі лоту виставлено права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено готельний комплекс на Закарпатті (с. Поляна) загальною площею 341,9 кв. м, що складається з кількох котеджів.

На продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна – 48,7 млн грн, що відповідає загальній заборгованості за активами.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім РФ або осіб, пов'язаних з державою-агресором. На кількох попередніх торгах, зокрема за англійською моделлю аукціону, активи не знайшли свого покупця.

"Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ "Укрбудінвестбанк", – додали у Фонді.

Укрбудінвестбанк був заснований у 2004 році. У 2007–2014 роках банк був основним фінансовим партнером великого будівельного холдингу. До червня 2020 року співвласником Укрбудінвестбанку був зять Юлії Тимошенко Артур Чечьоткін. Йому належало 46,31% акцій фінустанови. Згодом він продав свою частку.

Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2023 року за розміром загальних активів (2,47 млрд грн) Укрбудінвестбанк посідав 45-те місце серед 65 українських банків, що діяли в країні.