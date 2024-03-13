На сколько подорожали доллар и евро. Наличные курсы валют

Доллар подорожал на 17 копеек, евро – на 23

Фото: depositphotos.com

В среду, 13 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 17 коп. и составил 38,36 грн. Курс продаж увеличился на 23 коп. — до 38,93 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37,8 грн, максимальный – 38,65 грн. Для продажи минимальный курс – 38,74 грн, максимальный – 39,1 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 17 коп. и составляет 41,77 грн. Курс продаж поднялся на 20 коп. — до 42,61 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41 грн, максимальный – 42,1 грн. Для продажи минимальный курс – 42,49 грн, а максимальный – 43 грн.

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