Євросоюз погодився виділити Україні 6 млрд євро перехідного фінансування

Україна і Європейський Союз у вівторок, 12 березня, підписали кредитну угоду і меморандум щодо перехідного фінансування в межах інструменту Ukraine Facility. Це дозволить Україні отримати 6 млрд євро у березні й квітні, повідомили Міністерство фінансів та Міністерство економіки.

Документ підписали міністри Сергій Марченко, Юлія Свириденко і голова Національного банку Андрій Пишний.

Механізм перехідного фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility

Перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро надійде до державного бюджету в березні, ще 1,5 млрд євро – у квітні після виконання п'яти індикаторів.

Три з них уже готові: ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки, зміни щодо посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури і додаткові заходи з запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму.

Також потрібно розробити заходи з підтримки індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території та приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

The documents necessary for securing Bridge financing under the Ukraine Facility were signed. This enables the Government of to access EUR 6 bn in concessional loans for the essential state budget needs. I thank our EU colleagues for their substantial and timely support. pic.twitter.com/NMo4W8Deae