Євросоюз погодився виділити Україні 6 млрд євро перехідного фінансування
Фото: Мінекономіки

Україна і Європейський Союз у вівторок, 12 березня, підписали кредитну угоду і меморандум щодо перехідного фінансування в межах інструменту Ukraine Facility. Це дозволить Україні отримати 6 млрд євро у березні й квітні, повідомили Міністерство фінансів та Міністерство економіки.

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Документ підписали міністри Сергій Марченко, Юлія Свириденко і голова Національного банку Андрій Пишний.

Механізм перехідного фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility

Євросоюз погодився виділити Україні 6 млрд євро перехідного фінансування
Джерело: Міністерство фінансів

Перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро надійде до державного бюджету в березні, ще 1,5 млрд євро – у квітні після виконання п'яти індикаторів.

Три з них уже готові: ухвалення Національної стратегії доходів на 2024-2030 роки, зміни щодо посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури і додаткові заходи з запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму.

Також потрібно розробити заходи з підтримки індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території та приведення у відповідність Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Міністерство економіки спільно з Європейською комісією координуватиме моніторинг та звітність за укладеною угодою.

  • З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС надав Україні близько 27,5 млрд євро прямої бюджетної підтримки.
  • Останній транш від Євросоюзу в межах попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня 2023 року.
  • У 2023 році Європейський Союз став найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили більше ніж 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави.
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