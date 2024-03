Евросоюз согласился выделить Украине 6 млрд евро переходного финансирования

Украина и Европейский Союз во вторник, 12 марта, подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании в рамках инструмента Ukraine Facility. Это позволит Украине получить 6 млрд евро в марте и апреле, сообщили в Министерстве финансов и Министерстве экономики.

Механизм переходного финансирования позволит обеспечить неотложные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility

Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в государственный бюджет в марте, еще 1,5 млрд евро – в апреле после выполнения пяти индикаторов.

Три из них уже готовы: принятие Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы, изменения в усилении самостоятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры и дополнительные меры по предотвращению и противодействию незаконным доходам и финансированию терроризма.

Также необходимо разработать меры по поддержке индустриальных парков как инструмента привлечения инвестиций на деоккупированные территории и приведению в соответствие Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

The documents necessary for securing Bridge financing under the Ukraine Facility were signed. This enables the Government of to access EUR 6 bn in concessional loans for the essential state budget needs. I thank our EU colleagues for their substantial and timely support. pic.twitter.com/NMo4W8Deae