На скільки подорожчали долар та євро. Готівкові курси валют

Долар подорожчав на 17 копійок, євро – на 23

Фото: depositphotos.com

У середу, 13 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, виріс на 17 коп. і склав 38,36 грн. Курс продажу збільшився на 23 коп. — до 38,93 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37,8 грн, максимальний – 38,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,74 грн, максимальний – 39,1 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 17 коп. і складає – 41,77 грн. Курс продажу піднявся на 20 коп. — до 42,61 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 41 грн, максимальний – 42,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,49 грн, а максимальний – 43 грн.

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