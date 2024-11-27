На сколько вырастет курс доллара завтра: Курс валют НБУ

Курсы доллара и евро снова повышаются

Фото: depositphotos.com

Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 28 ноября, курс гривни по отношению к доллару снизился на 10 коп. и составляет 41,601 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта сбросила 12 коп. и составляет 43,8017 за 1 евро.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня, 27 ноября, составил 41,5035 грн. Курс евро – 43,6824 грн.