На сколько вырастет курс доллара завтра: Курс валют НБУ
Официальный курс доллара
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 28 ноября, курс гривни по отношению к доллару снизился на 10 коп. и составляет 41,601 за 1 доллар.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Какой курс евро установил Нацбанк
По отношению к евро национальная валюта сбросила 12 коп. и составляет 43,8017 за 1 евро.
Напомним, официальный курс доллара на сегодня, 27 ноября, составил 41,5035 грн. Курс евро – 43,6824 грн.