На скільки виросте курс долара завтра: Курс валют НБУ
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 28 листопада, курс гривні відносно долара знизився на 10 коп. і складає 41,601 за один долар.
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Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта скинула 12 коп. і досягла 43,8017 за одне євро.
Нагадаємо, офіційний курс долара на сьогодні, 27 листопада, склав 41,5035 грн. Курс євро – 43,6824 грн.