На выборах президента в ключевом для Украины банке ЕС победила представительница Испании

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Министры финансов Евросоюза согласовали назначение испанки Нади Кальвиньо на должность президента Европейского инвестиционного банка с 1 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Кальвиньо – экономист и вице-премьер в испанском правительстве Педро Санчеса.

Другими кандидатами на должность были Маргрет Вестагер (вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции, Дания), Даниэле Франко (бывший министр финансов Италии), Тереза Червинска (бывшая министр финансов Польши, вице-президент ЕИБ) и Томас Острос (бывший министр экономики Швеции).

Должность президента ЕИБ имеет значение для Украины, потому что это учреждение будет играть ключевую роль в восстановлении страны, а Кальвиньо должна возглавлять его в течение следующих шести лет.

"ЕИБ, финансовое учреждение Евросоюза, — ключевой институт в европейской экономике. В дальнейшем он будет играть еще более важную роль в финансировании зеленого перехода, предоставлении финансовой поддержки восстановлению Украины, а также поддержке роли Европы в мире", — сказала Кальвиньо.

Банк, основанный в 1958 году, распределяет финансовые ресурсы на проекты, помогающие достичь целей Европейского союза.

Кальвиньо – первая женщина в должности главы Европейского инвестбанка.