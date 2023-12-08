На виборах президента в ключовому для України банку ЄС перемогла представниця Іспанії

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Міністри фінансів Євросоюзу погодили призначення іспанки Наді Кальвіньйо на посаду президентки Європейського інвестиційного банку з 1 січня 2024 року. Про це повідомила пресслужба банку.

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Кальвіньйо – економістка та віцепрем'єрка в іспанському уряді Педро Санчеса.

Іншими кандидатами на посаду були Маргрет Вестагер (віцепрезидентка Єврокомісії з питань конкуренції, Данія), Даніеле Франко (колишній міністр фінансів Італії), Тереза Червінська (колишня міністерка фінансів Польщі, віцепрезидентка ЄІБ) і Томас Острос (колишній міністр економіки Швеції).

Посада президента ЄІБ має значення для України, тому що ця установа буде відігравати ключову роль у відновленні країни, а Кальвінйо має очолювати її протягом наступних шести років.

"ЄІБ, фінансова установа Євросоюзу, – ключова інституція в європейській економіці. Надалі він відіграватиме ще важливішу роль у фінансуванні зеленого переходу, наданні фінансової підтримки відбудові України, а також підтримці ролі Європи у світі", – сказала Кальвіньйо.

Банк, заснований у 1958 році, розподіляє фінансові ресурси на проєкти, які допомагають досягнути цілей Європейського союзу.

Кальвіньйо – перша жінка на посаді голови Європейського інвестбанку.