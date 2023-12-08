На виборах президента в ключовому для України банку ЄС перемогла представниця Іспанії
Міністри фінансів Євросоюзу погодили призначення іспанки Наді Кальвіньйо на посаду президентки Європейського інвестиційного банку з 1 січня 2024 року. Про це повідомила пресслужба банку.
Кальвіньйо – економістка та віцепрем'єрка в іспанському уряді Педро Санчеса.
Іншими кандидатами на посаду були Маргрет Вестагер (віцепрезидентка Єврокомісії з питань конкуренції, Данія), Даніеле Франко (колишній міністр фінансів Італії), Тереза Червінська (колишня міністерка фінансів Польщі, віцепрезидентка ЄІБ) і Томас Острос (колишній міністр економіки Швеції).
Посада президента ЄІБ має значення для України, тому що ця установа буде відігравати ключову роль у відновленні країни, а Кальвінйо має очолювати її протягом наступних шести років.
"ЄІБ, фінансова установа Євросоюзу, – ключова інституція в європейській економіці. Надалі він відіграватиме ще важливішу роль у фінансуванні зеленого переходу, наданні фінансової підтримки відбудові України, а також підтримці ролі Європи у світі", – сказала Кальвіньйо.
Банк, заснований у 1958 році, розподіляє фінансові ресурси на проєкти, які допомагають досягнути цілей Європейського союзу.
Кальвіньйо – перша жінка на посаді голови Європейського інвестбанку.
- У листопаді 2023 року ЄІБ відкрив офіс у Києві за участі президента ЄІБ Вернера Хоєра (він очолював банк із 2012 року) та віцепрезидентки Терези Червінської.