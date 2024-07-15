Набсовет ПриватБанка назначил новую заместительницу главы правления. Что о ней известно

Лариса Чернышева работает в ПриватБанке с 2017 года

Лариса Чернышева (Фото: пресс-служба ПриватБанка)

По результатам открытого конкурса наблюдательный совет государственного ПриватБанка назначил Ларису Чернышеву заместителем председателя правления банка по вопросам финансов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Чернышева приступит к выполнению обязанностей с 1 сентября 2024 года.

На должности финансового директора Чернышева будет отвечать за бюджетирование, стратегическое финансовое планирование, анализ для поддержки производительности и устойчивого роста банка.

Лариса Чернышева начала работу в ПриватБанке в 2017 году, а с 2018-го выполняла обязанности члена правления по вопросам управления рисками (CRO). Она имеет 28-летний опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе, в частности в составе международных банковских групп.

В ПриватБанке отмечают, что Чернышева имеет экспертизу для управления финансовыми операциями банка и содействия дальнейшему росту финансовых показателей.

"Я с нетерпением жду возможности применить мой опыт управления рисками для поддержки траектории роста банка", — прокомментировала Лариса Чернышева по случаю своего назначения.