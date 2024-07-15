Наглядова рада ПриватБанку призначила нову заступницю голови правління. Що про неї відомо

Лариса Чернишова працює у ПриватБанку з 2017 року

Лариса Чернишова (Фото: пресслужба ПриватБанку)

За результатами відкритого конкурсу наглядова рада державного ПриватБанку призначила Ларису Чернишову заступницею голови правління банку з питань фінансів. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Чернишова розпочне виконання обов'язків з 1 вересня 2024 року.

На посаді фінансового директора Чернишова відповідатиме за бюджетування, стратегічне фінансове планування, аналіз для підтримки продуктивності та сталого зростання банку.

Лариса Чернишова розпочала роботу у ПриватБанку у 2017 році, а з 2018-го виконувала обов'язки членкині правління з питань управління ризиками (CRO). Вона має 28-річний досвід роботи на керівних посадах у фінансовому секторі, зокрема у складі міжнародних банківських груп.

У ПриватБанку зазначають, що Чернишова має експертизу для управління фінансовими операціями банку та сприяння подальшому зростанню фінансових показників.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість застосувати мій досвід управління ризиками для підтримки траєкторії зростання банку", – прокоментувала Лариса Чернишова з нагоди свого призначення.