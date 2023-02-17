Наличная гривня укрепляется. Курсы валют в банках
17.02.2023, 11:02
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 17 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1 коп. и составил 39,4 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. – до 40,02 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,65 грн, максимальный – 39,7 грн. Для продажи минимальный курс – 39,65 грн, максимальный – 40,5 грн.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Средний курс покупки евро упал на 13 коп. и составил 41,64 грн. Средний курс продаж опустился на 12 коп. – до 42,57 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,1 грн, максимальный – 42 грн. Для продажи минимальный курс – также 42 грн, максимальный – 43 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Украина национализировала заводы российского олигарха Дерипаски на 10 млрд грн
- Израиль предоставит кредитные гарантии на $200 млн под проекты в Украине
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии