Наличная гривня укрепляется. Курсы валют в банках

В пятницу, 17 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1 коп. и составил 39,4 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. – до 40,02 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,65 грн, максимальный – 39,7 грн. Для продажи минимальный курс – 39,65 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 13 коп. и составил 41,64 грн. Средний курс продаж опустился на 12 коп. – до 42,57 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,1 грн, максимальный – 42 грн. Для продажи минимальный курс – также 42 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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