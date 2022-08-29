Наличная гривня укрепилась. Курсы валют в банках

В понедельник, 29 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2 коп. и составляет 39,87 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. и достиг 40,6 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 41 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 12 коп. и составляет 39,72 грн. Средний курс продаж уменьшился на 8 коп. и достиг 40,73 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 39,99 грн, максимальный – 41,2 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.



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Анна Ишутина

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