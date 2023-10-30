Наличная валюта дешевеет. Курсы валют в банках
30.10.2023, 11:00
Фото: Unsplash
В понедельник, 30 октября, средний курс наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей упал на 2 коп. и составляет 37,32 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. до 37,96 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,4 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс – 37,7 грн, максимальный – 38,3 грн.
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Средний курс покупки евро опустился на 2 коп. и составил 39,47 грн. Курс продажи снизился на 4 коп. до 40,5 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,45 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 40,05 грн, максимальный – 41,5 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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