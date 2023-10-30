Готівкова валюта дешевшає. Курси валют у банках

У понеділок, 30 жовтня, середній курс готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 2 коп. і складає 37,32 грн. Курс продажу знизився на 4 коп. до 37,96 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,4 грн, максимальний – 37,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,7 грн, максимальний – 38,3 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 2 коп. і склав 39,47 грн. Курс продажу зменшився на 4 коп. до 40,5 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,45 грн, максимальний – 40 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,05 грн, максимальний – 41,5 грн.

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