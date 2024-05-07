Наличная валюта дешевеет. Курсы валют в банках

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Во вторник, 7 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 7 коп. и составляет 39,22 грн. Курс продаж снизился на 6 коп. до 39,76 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,65 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,62 грн, максимальный – 39,9 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 2 коп. и составляет 42,14 грн. Курс продаж опустился на 5 коп. до 42,89 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,25 грн, максимальный – 42,45 грн. Для продажи минимальный курс – 42,7 грн, а максимальный – 43,1 грн.

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