Готівкова валюта дешевшає. Курси валют у банках

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 7 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, впав на 7 коп. і складає 39,22 грн. Курс продажу знизився на 6 коп. до 39,76 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,65 грн, максимальний – 39,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,62 грн, максимальний – 39,9 грн.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях

Середній курс купівлі євро зменшився на 2 коп. і складає 42,14 грн. Курс продажу опустився на 5 коп. до 42,89 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,25 грн, максимальний – 42,45 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,7 грн, а максимальний – 43,1 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.