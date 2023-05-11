Наличная валюта дорожает

В четверг, 11 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2 коп. и составляет 37,33 грн. Курс продаж увеличился также на 2 коп. до 37,87 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс – 37,62 грн, максимальный – 38,3 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 5 коп. и составляет 40,81 грн. Средний курс продаж повысился на 6 коп. до 41,72 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,25 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 43 грн.

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