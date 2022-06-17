Наличная валюта в банках дорожает

В пятницу, 17 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 12,5 коп. и составляет 34,84 грн. Курс продажи увеличился на 6,5 коп. достиг 35,67 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31,5 грн, максимальный – 35,45 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составляет 36,26 грн. Средний курс продаж увеличился на 14,6 коп. и достиг 37,61 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,1 грн, максимальный – 37,27 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38,3 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Читайте также: Как сэкономить и не навредить Украине. 5 советов от экономистов

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.