Наличная валюта в банках подешевела

В пятницу, 16 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2 коп. и составляет 39,5 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. – до 40,16 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,6 грн, максимальный – 39,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39,75 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 2 коп. и достиг 41,23 грн. Средний курс продаж уменьшился также на 2 коп. и составил 42,39 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,9 грн, максимальный – 42 грн. Для продажи минимальный курс – 41,9 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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