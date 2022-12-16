Наличная валюта в банках подешевела
16.12.2022, 11:05
Фото: Unsplash
В пятницу, 16 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2 коп. и составляет 39,5 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. – до 40,16 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,6 грн, максимальный – 39,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39,75 грн, максимальный – 40,5 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 2 коп. и достиг 41,23 грн. Средний курс продаж уменьшился также на 2 коп. и составил 42,39 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39,9 грн, максимальный – 42 грн. Для продажи минимальный курс – 41,9 грн, максимальный – 43 грн.
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