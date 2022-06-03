Наличная валюта в банках подорожала

В пятницу, 3 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4,3 коп. и составляет 34,44 грн. Курс продаж вырос на 3,3 коп. и достиг 35,68 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31,5 грн, максимальный – 35,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36,29 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 13,7 коп. и составляет 36,49 грн. Средний курс продажи увеличился на 16,2 коп. и достиг 38,13 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,1 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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