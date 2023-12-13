Наличная валюта в банках снова дорожает

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В среду, 13 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 8 коп. и составил 37,06 грн. Курс продажи поднялся на 7 коп. до 37,7 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,7 грн, максимальный – 37,4 грн. Для продажи минимальный курс – 37,44 грн, максимальный – 37,9 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 11 коп. и составляет 39,87 грн. Курс продаж увеличился на 10 коп. до 40,84 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,1 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, а максимальный – 42 грн.

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