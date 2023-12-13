МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу

Мораторій на виплату зовнішнього боргу України діятиме до 2027 року

Фото: EPA

Мораторій на виплату зовнішнього боргу урядом України діятиме до 2027 року. Реструктуризацію комерційного боргу буде проведено до середини 2024 року. Про це сказав голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, повідомляє пресслужба МВФ.

"Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та водночас створити такий необхідний бюджетний простір", – сказав він.

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Очікується, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ (до 2027 року), а період мораторію приватних кредиторів, як очікується, закінчиться у серпні 2024 року.

"Таким чином, як повідомила влада, вони планують завершити реструктуризацію комерційного боргу до середини 2024 року", – додав Грей.

На початку осені глава місії МВФ Гевін Грей заявив у Києві, що Фонд готовий допомогти Україні підготуватися до реструктуризації держборгу. У рамках чотирирічної кредитної програми МВФ на суму $15,6 млрд Фонд передбачав, що Україна має провести реструктуризацію держборгу, але не вказав терміни.

Передбачається, що у рамках реструктуризації Україна випустить нові облігації. Інвестори готові погодитися на пропозиції України, але хочуть додаткових гарантій від країн-партнерів з огляду на ризики війни.

У березні Україні дозволили відтермінувати виплату боргу до 2027 року, за рішенням Групи кредиторів, до якої входять всі держави G7. Це відстрочення здійснюватиметься протягом періоду дії програми МВФ, яка завершується у 2027 році.