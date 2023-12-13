МВФ підтримав мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу
Мораторій на виплату зовнішнього боргу урядом України діятиме до 2027 року. Реструктуризацію комерційного боргу буде проведено до середини 2024 року. Про це сказав голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, повідомляє пресслужба МВФ.
"Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та водночас створити такий необхідний бюджетний простір", – сказав він.
Очікується, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ (до 2027 року), а період мораторію приватних кредиторів, як очікується, закінчиться у серпні 2024 року.
"Таким чином, як повідомила влада, вони планують завершити реструктуризацію комерційного боргу до середини 2024 року", – додав Грей.
На початку осені глава місії МВФ Гевін Грей заявив у Києві, що Фонд готовий допомогти Україні підготуватися до реструктуризації держборгу. У рамках чотирирічної кредитної програми МВФ на суму $15,6 млрд Фонд передбачав, що Україна має провести реструктуризацію держборгу, але не вказав терміни.
Передбачається, що у рамках реструктуризації Україна випустить нові облігації. Інвестори готові погодитися на пропозиції України, але хочуть додаткових гарантій від країн-партнерів з огляду на ризики війни.
- У березні Україні дозволили відтермінувати виплату боргу до 2027 року, за рішенням Групи кредиторів, до якої входять всі держави G7. Це відстрочення здійснюватиметься протягом періоду дії програми МВФ, яка завершується у 2027 році.
- 7 квітня 2023 року S&P знизило рейтинг України в іноземній валюті через реструктуризацію боргу.
- У жовтні Україна розпочала консультації з інвесторами щодо реструктуризації $20 млрд держборгу. Переговори України з власниками облігацій мали розпочатися на початку наступного року.