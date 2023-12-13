МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга
Мораторий на выплату внешнего долга правительством Украины будет действовать до 2027 года. Реструктуризация коммерческого долга будет проведена до середины 2024 года. Об этом сказал глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, сообщает пресс-служба МВФ.
"Амбициозную реструктуризацию внешнего коммерческого долга следует провести в первой половине 2024 года, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство", – сказал он.
Ожидается, что официальный мораторий кредиторов будет продолжаться до конца программы с МВФ (до 2027 года), а период моратория частных кредиторов, как ожидается, истечет в августе 2024 года.
"Таким образом, как сообщили власти, они планируют завершить реструктуризацию коммерческого долга к середине 2024 года", – добавил Грей.
В начале осени глава миссии МВФ Гэвин Грей заявил в Киеве, что Фонд готов помочь Украине подготовиться к реструктуризации госдолга. В рамках четырехлетней кредитной программы МВФ на сумму $15,6 млрд Фонд предполагал, что Украина должна провести реструктуризацию госдолга, но не указал сроки.
Предполагается, что в рамках реструктуризации Украина выпустит новые облигации. Инвесторы готовы согласиться на предложения Украины, но хотят дополнительных гарантий от стран-партнеров, учитывая риски войны.
- В марте Украине разрешили отсрочить выплату долга до 2027 года по решению Группы кредиторов, в которую входят все государства G7. Эта отсрочка будет производиться в течение периода действия программы МВФ, которая завершается в 2027 году.
- 7 апреля 2023 года S&P снизило рейтинг Украины в иностранной валюте из-за реструктуризации долга.
- В октябре Украина начала консультации с инвесторами по реструктуризации $20 млрд госдолга. Переговоры Украины с владельцами облигаций должны были начаться в начале следующего года.