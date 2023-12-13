Готівкова валюта у банках знову дорожчає

Фото: Єлизавета Сергієнко/прес-центр НБУ

У середу, 13 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, зріс на 8 коп. і склав 37,06 грн. Курс продажу піднявся на 7 коп. до 37,7 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,7 грн, максимальний – 37,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,44 грн, максимальний – 37,9 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 11 коп. і становить 39,87 грн. Курс продажу збільшився на 10 коп. до 40,84 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,1 грн, максимальний – 40,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, а максимальний – 42 грн.

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