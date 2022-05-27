Наличные доллар и евро еще подорожали

В пятницу, 27 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 27 коп. и составляет 34,96 грн. Курс продаж увеличился на 3,8 коп. и достиг 36,4 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31,5 грн, максимальный – 36 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 37 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 36,8 коп. и составляет 36,88 грн. Средний курс продажи увеличился на 18,7 коп. и достиг 38,74 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,1 грн, максимальный – 38,2 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 39,79 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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