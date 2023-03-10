Наличные доллар и евро продолжают дешеветь

В пятницу, 10 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 17 коп. и составляет 37,96 грн. Курс продаж опустился на 10 коп. до 38,72 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38,5 грн. Для продажи минимальный курс 38,4 грн, максимальный – 39,25 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 12 коп. и составил 39,78 грн. Средний курс продаж уменьшился на 6 коп. до 40,78 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,2 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,2 грн, максимальный – 41,4 грн.

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Анна Ішутіна

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